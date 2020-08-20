الأهلي يدرس التعاقد مع نجم الزمالك السابق

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:01 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي خلاف
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تبحث إدارة النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

الأهلي يدرس ضم محمد إبراهيم

تحدثت تقارير إذاعية، عن نية مسؤولي النادي الأهلي في التعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك السابق، ومصر المقاصة الحالي.

وأكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الأهلي يفكر بقوة في التعاقد رسميا مع محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق وصانع ألعاب مصر المقاصة الحالي.

وأوضح قائد الأهلي ومنتخب مصر السابق عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" محمد إبراهيم قد يكون صفقة قادمة للنادي الأهلي، ورغم أنه منتمي للنادي الزمالك، ولكن الفريق الأحمر في احتياج للاعب ".

وأضاف حسن: " اللاعب ظهر بشكل جيد في المباريات السابقة مع مصر المقاصة وتحسن بدنيا بشكل ملحوظ ".
وأتم أحمد حسن:" لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تراقب محمد إبراهيم، وبعد رحيل رمضان".

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مصر المقاصة محمد إبراهيم المقاصة الزمالك الأهلي

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