موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020 الدور الأول برقم الجلوس نظام 5،3 سنوات عبر بوابة التعليم الفني

ننشر لكم متابعينا عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020 الدور الأول برقم الجلوس 2020 ،نتيجة الدبلوم الفني الصناعي والتجاري والتمريض والزراعي والفندقي 2020 بنظام 5،3 سنوات ،حيث تم اداء الطلاب الدبلومات الفنية اداء الامتحانات بمختلف المرحل نظام 3 و5 سنوات على مستوى الجمهورية ،وقريبا سيتم اعتماد النتيجة رسمياً وإعلانها عبر موقع الوزارة وبوابة التعليم الفني.









نتيجة الدبلومات الفنية 2020 الدور الأول





ينتظر الكثير من الطلاب الدبلومات الفنية في مختلف المرحل الصناعى والتجارى والزراعي والفندقي ،عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020،حيث أشار مصدر من الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،بان سيتم إعلان ظهور نتيجة الامتحانات الدبلومات الفنية 2020 ستكون في أواخر شهر أغسطس الحالى أو اول ستمبر ،بعد الانتهاء جميع الطلاب من اداء الامتحانات يوم الخميس 13 أغسطس الجاري تحت إجراءات غاية قي الدقة والحذر من قبل وزارة التربية والتعليم الفني.









طريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفني “الثانوي الفني” 2020





يتمكن جميع الطلاب معرفة نتائج طلاب الدبلومات الفنية 2020 والمتوقع ظهورها خلال أيام،حيث سيتم إعلان ظهورها عبر رابط بوابة الثانوي الفني ثم ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المحدد له، ثم يقوم الطالب باختيار القسم التابع له سواء تجاري أم صناعي أم زراعي أم فندقي، وأخيرًا يقوم الطالب بالضغط على إظهار النتيجة ووقتها ستكون النتيجة متاحة للاطلاع والطباعة للطلاب.











