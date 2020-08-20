موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020 الدور الأول برقم الجلوس نظام 5،3 سنوات عبر بوابة التعليم الفني

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:49 م
الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية
Advertisements
موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020 الدور الأول برقم الجلوس نظام 5،3 سنوات عبر بوابة التعليم الفني

ننشر لكم متابعينا عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020 الدور الأول برقم الجلوس 2020 ،نتيجة الدبلوم الفني الصناعي والتجاري والتمريض والزراعي والفندقي 2020 بنظام 5،3 سنوات ،حيث تم اداء الطلاب الدبلومات الفنية اداء الامتحانات بمختلف المرحل نظام 3 و5 سنوات على مستوى الجمهورية ،وقريبا سيتم اعتماد النتيجة رسمياً وإعلانها عبر موقع الوزارة وبوابة التعليم الفني.


نتيجة الدبلومات الفنية 2020 الدور الأول

ينتظر الكثير من الطلاب الدبلومات الفنية في مختلف المرحل الصناعى والتجارى والزراعي والفندقي ،عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020،حيث أشار مصدر من الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،بان سيتم إعلان ظهور نتيجة الامتحانات الدبلومات الفنية 2020 ستكون في أواخر شهر أغسطس الحالى أو اول ستمبر ،بعد الانتهاء جميع الطلاب من اداء الامتحانات يوم الخميس 13 أغسطس الجاري تحت إجراءات غاية قي الدقة والحذر من قبل وزارة التربية والتعليم الفني. 


طريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفني “الثانوي الفني” 2020

يتمكن جميع الطلاب معرفة نتائج طلاب الدبلومات الفنية 2020 والمتوقع ظهورها خلال أيام،حيث سيتم إعلان ظهورها عبر رابط بوابة الثانوي الفني ثم ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المحدد له، ثم يقوم الطالب باختيار القسم التابع له سواء تجاري أم صناعي أم زراعي أم فندقي، وأخيرًا يقوم الطالب بالضغط على إظهار النتيجة ووقتها ستكون النتيجة متاحة للاطلاع والطباعة للطلاب.



واشارت مصدر في التعليم الفني أن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2020، سوف تكون متاحة للاستعلام عبر مواقع الإلكترونية لوزارة في آواخر شهر أغسطس أو في بداية شهر سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمتابعة.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020 الدور الأول برقم الجلوس نظام 5،3 سنوات عبر بوابة التعليم الفني

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 نتيجة الدبلومات 2020 الدبلومات الفنية

أخبار تهمك

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يستدرج سفاح بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أوليفر كان يطلق تصريح مثير في حق بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعة

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 3 ساعات

دون بالون: برشلونة قد يقيل كومان بسبب ميسي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الكشف عن حقيقة رحيل لاعبين جدد من الأهلي إلى بيراميدز

منذ نصف ساعة

عاجل.. خبر سار في الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بناء على رغبة كومان.. برشلونة يتخذ خطوة جديدة تجاه سيميدو

منذ ساعتين

مفأجاة.. ميسي سبب السقوط الحقيقي لبرشلونة

منذ ساعة و نصف

برشلونة يقدم صفقته الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يطلب الاجتماع مع ثلاثي برشلونة.. وسيناريو الرحيل يقترب

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الأهلي

منذ ساعة و نصف

الكشف عن حقيقة اقتراب نجم الأهلي من بيراميدز

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس.. نتائج دبلوم "الصناعة- التجارة- الزراعة"

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس| البوابة المصرية للتعليم الفنى نتيجه الدبلوم | النتيجة هتظهر قريب عبر هذا الرابط

هتظهر خلال هذا الأسبوع | نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس | بوابة الثانوى الفنى | نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني

احصل الآن على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزراة التربية والتعليم | جميع روابط نتيجة الدبلوم 2019

اعرف موعد إعلان النتيجة|نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس| بوابة التعليم الفنى|نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس نظام الـ 3 و 5 سنوات | بوابة الثانوى الفنى | رابط سريع لمعرفة النتيجة فور ظهورها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:53 م

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الأهلي

06:31 م

مفأجاة.. ميسي سبب السقوط الحقيقي لبرشلونة

06:31 م

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

02:04 م

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

11:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية