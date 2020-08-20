افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)

افتتح الأنبا بيمن، أسقف إيبارشية نقادة وقوص للأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، 3 أديرة أثرية بعد الانتهاء من الترميم الخاص بهم.





وحضر الافتتاح المهندسة فاطمة إبراهيم، رئيس مركز ومدينة نقادة، والدكتور أسامة طلعت، رئيس القطاع للآثار الإسلامية والقبطية والوفد المرافق له لافتتاح الاديرة الثلاثة، حيث أشاد الجميع جمال ودقة أعمال الترميم سواء من ناحية الإشراف أو التنفيذ.





والأديرة التي تم افتتاحها بعد الترميم هي: دير الملاك ميخائيل بنقادة، ودير الأنبا بسنتاؤس، ودير مار جرجس بدائرة البحري قامولا.





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وفي إضافة تعليمية رائدة أصدر دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم تحت إشراف نيافة الأنبا أبرآم تطبيقًا إلكترونيًا لقاموس اللغة القبطية، أعداد وتجميع الأب الراهب أرساني النقلوني، حمل اسم "Ⲡⲓϧⲏⲃⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲛⲁⲕⲉⲗⲱⲛ" (مصباح النقلون).





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