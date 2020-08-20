افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:50 م
الافتتاح
الافتتاح
حازم رفعت
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افتتح الأنبا بيمن، أسقف إيبارشية نقادة وقوص للأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، 3 أديرة أثرية بعد الانتهاء من الترميم الخاص بهم.

وحضر الافتتاح المهندسة فاطمة إبراهيم، رئيس مركز ومدينة نقادة، والدكتور أسامة طلعت، رئيس القطاع للآثار الإسلامية والقبطية والوفد المرافق له لافتتاح الاديرة الثلاثة، حيث أشاد الجميع جمال ودقة أعمال الترميم سواء من ناحية الإشراف أو التنفيذ.

والأديرة التي تم افتتاحها بعد الترميم هي: دير الملاك ميخائيل بنقادة، ودير الأنبا بسنتاؤس، ودير مار جرجس بدائرة البحري قامولا. 

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وفي إضافة تعليمية رائدة أصدر دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم تحت إشراف نيافة الأنبا أبرآم تطبيقًا إلكترونيًا لقاموس اللغة القبطية، أعداد وتجميع الأب الراهب أرساني النقلوني، حمل اسم "Ⲡⲓϧⲏⲃⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲛⲁⲕⲉⲗⲱⲛ" (مصباح النقلون).

كان قد تم إطلاق الإصدار التجريبي الأول في ٦ فبراير الماضي لأجهزة Android وفي ٣٠ يوليو لأجهزة IOS.

ويتميز التطبيق الجديد بعدة مميزات منها:أنه يعمل online على أجهزة المحمول والـ Tablet والـ iPad إلى جانب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة iOS - Android، يحوي مفردات اللغة القبطية باللهجتين البحيرية والفيومية والكلمات اليونانية المستخدمة في هاتين اللهجتين.

يحوي أكثر من ٥٠٠٠٠ (خمسين ألف) معني ومصطلح قبطي، به خاصية الترجمة من اللغة القبطية إلى اللغة العربية والعكس. مع توضيح نوع الكلمة وأصلها، به خاصية إظهار الكلمات يونانية الأصل مكتوبة بحروف اللغة القبطية واليونانية، واجهة القاموس متاحة للمستخدم بثلاثة لغات (القبطية، الإنجليزية، العربية)، يعد أول تطبيق إلكتروني توجد به واجهة باللغة القبطية، تعدد طرق البحث عن الكلمة بعدة طرق وهي: البحث عن الكلمة بترتيب الحروف بها كما هي، (وهذا هو الوضع القياسي المستخدم في البحث).
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)
افتتاح 3 أديرة أثرية في مدينة نقاده بقنا بعد انتهاء ترميمها (صور)

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