القمة 120.. أكبر 10 إنتصارات في تاريخ "الديربي المصري" بين الأهلي والزمالك

يتجدد الصدام بين قطبي الكرة المصرية الأهلي وغريمه الزمالك مساء السبت المقبل 22 أغسطس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتنطلق المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في (القمة 120) في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة يوم السبت القادم، وستذاع المباراة على قناة "أون تايم سبورت" الناقلة لمنافسات جميع البطولات المحلية المصرية.





يتربع النادي الأهلي على قمة ترتيب الدوري المصري هذا الموسم برصيد 56 نقطة من 20 مباراة (18 انتصارات – 2 تعادل) ولم يخسر أي مباراة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني بـ39 نقطة (11 انتصارا – 6 تعادلات – 3 هزائم).





وتحمل موقعة "السبت" القمة رقم 120 بين القطبين في بطولة الدوري الممتاز، حيث سبق والتقي الفريقين في 119 مواجهة سابقة بالبطولة المحلية، فاز المارد الأحمر في 45 مباراة، مقابل 26 انتصارًا للزمالك، وحسم التعادل نتيجة 48 مباراة.





وشهدت مواجهات الأهلي ضد الزمالك عبر التاريخ، الكثير من الانتصارات المدوية لأحد الفريقين على الآخر بنتائج كبيرة، ولا تزال تلك المباريات خالدة في أذهان عشاق الكرة المصرية حتي وقتنها هذا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أكبر 10 انتصارات في تاريخ مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك:-





- الزمالك 6 / 0 الأهلي (1942):





حقق فريق الزمالك فوزا كاسحا على غريمه الأهلي بسداسية نظيفة في مباراة جمعت الفريقين ببطولة دوري منطقة القاهرة يوم 2 يناير لعام 1942.





- الزمالك 6 / 0 الأهلي (1944):





كرر الزمالك انتصاره بالـ6 على غريمه التقليدي الأهلي في لقاء نهائي بطولة كأس مصر الذي جمع الفريقين يوم 2 يونيو لعام 1944.





- الأهلي 6 / 1 الزمالك (2002):





في مباراة لا تنساها الجماهير المصرية حقق الأهلي الفوز الأكبر على الزمالك في تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز بنتيجة 6 /1 وذلك يوم 16 مايو 2002، سجل الأهداف (خالد بيبو "سوبر هاتريك" – إبراهيم سعيد – رضا شحاتة) وسجل للأبيض (حسام حسن).





- الأهلي 5 / 0 الزمالك (1937):





من الانتصارات المدوية في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، فوز المارد الأحمر بخماسية نظيفة في لقاء الإعادة الثاني لمباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر عام 1937.





- الأهلي 5 / 1 الزمالك (1937):





حقق فريق الأهلي فوزا عريضا على غريمه الزمالك بنتيجة 5 / 1 في مباراة جمعت الفريقين في بطولة دوري منطقة القاهرة يوم 8 يناير لعام 1937، ليسجل ضمن اكبر الانتصارات في تاريخ مواجهات القطبين.





- الأهلي 5 / 1 الزمالك (1938):





كرر الأهلي انتصاره على غريمه الزمالك بنتيجة 5 / 1 في بطولة دوري منطقة القاهرة وذلك يوم 23 فبراير لعام 1938.





- الأهلي 4 / 0 الزمالك (1930):





تغلب فريق الأهلي على نظيره الزمالك برباعية نظيفة في لقاء جمع بين الفريقين في بطولة دوري منطقة القاهرة يوم 28 نوفمبر 1930.





- الأهلي 4 / 1 الزمالك (1937):





انتصار كبير حققه الأهلي على غريمه الزمالك بنتيجة 4 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 16 أبريل عام 1937 ضمن منافسات بطولة دوري منطقة القاهرة.





- الأهلي 4 / 1 الزمالك (1953):





كرر الأهلي انتصاره على الزمالك بنتيجة 4 / 1 في نهائي بطولة كأس مصر والذي جمع الفريقين يوم 8 مايو 1953.





- الأهلي 4 / 1 الزمالك (1960):





انتصار آخر بنتيجة 4 / 1 حققه الأهلي على حساب غريمه الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز بتاريخ 4 نوفمبر 1960.



