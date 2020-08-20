إعادة فتح حديقة الحيوان اعتبارا من الاثنين المقبل

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:30 م
أرشيفية
أرشيفية
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أعلن الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إعادة فتح حديقة الحيوان بالجيزة اعتبارا من الاثنين المقبل وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء، مع التشديد  على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئس مجلس الوزراء، على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاجترازية وارتداء الكمامات للحفاظ على انخفاض الإصابات بفيروس كورونا.

وقال مدبولي، أمس الأربعاء، إن المجلس ناقش الاستعدادات لمواجهة فصل الخريف والشتاء وتم التشديد على الاستمرار في عمل مستشفيات العزل والحميات وأقسام الطواريء في الحميات".

وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا مازالت قائمة ولم نخرج منها، ولابد من التشديد على الشعب في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، خاصة أن العديد من الدول الأعداد زادت بعد تراجعها، لافتا إلى أن حالات الإصابة بالفيروس تراجعت خلال الفترة الماضية ولابد من الحذر.

وأعلن رئيس الوزراء  عن عدة إجراءات جديدة وفق لخطة التعايش ومنها تطبيق تحليل  الـpcr لجميع القادمين من الخارج، اعتبارا من 1 سبتمبر والتأكيد على استمرار غلق الشواطئ العام وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد  بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة.

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