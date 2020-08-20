عقوبات أمريكية على 6 قادة عسكريين على تواصل بالنظام السوري

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
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كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها اليوم الخميس، عن فرض عقوبات مرتبطة على 6 أفراد على علاقة بالنظام السوري.

 

وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن بلاده فرضت عقوبات على قادة عدة وحدات عسكرية في سوريا.

 

وكانت  وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أمس عقوبات على شركتين مقرهما فى الإمارات بدعوى دعم شركة طيران "ماهان" الإيرانية.

 

وحسب "رويترز"، وقعت الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة "بارثيا كارجو" للشحن و"دلتا"  لقطع الغيار لدعم شركة ماهان الإيرانية، وتقديم خدمات لوجستية وقطع غيار .

 

ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية ، أمين مهدوي، وهو مواطن إيراني يعيش في الإمارات العربية المتحدة وصاحب شركة بارثيا للشحن ، على قائمة العقوبات.

 

وكانت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية قد ذكرت في يونيو أن الإمارات تعد الشريك التجاري الثاني لإيران بعد الصين

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