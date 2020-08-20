بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:53 م
أرشيفية
أرشيفية
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أصدرت وزارة المالية بيانا أعلنت خلاله أنه سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم الأحد المقبل 23 أغسطس ولمدة 3 أيام.

وقررت وزارة المالية تقسيم صرف المرتبات للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 3 أيام من كل شهر، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

ومن المقرر بدء صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 23 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 25 أغسطس.

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس
بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس
بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس
بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس
بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس
بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

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مرتبات صرف الموظفين المالية أغسطس

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