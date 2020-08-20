"بتهمة الاحتيال".. اعتقال المستشار السابق للرئيس الأمريكي ترامب

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
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قامت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، باعتقال المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف بانون، حسب ما أفادت قناة سكاي نيوز في نبأ عاجل، وأشارت القناة إلى أن خطوة الاعتقال جاءت على خلفية مواجهته تهمة الاحتيال على المانحين في حملة تبرع.

 

وذكرت قناة سي إن بي سي الأمريكية أنه تم اعتقال بانون بعد اتهامه بالاحتيال على مئات الآلاف من المتبرعين من خلال حملة "نبني الجدار".

 

وأشارت القناة إلى أن محققين في المنطقة الجنوبية الأمريكية لنيويورك وجهوا اليوم اتهامات إلى بانون وثلاثة من شركائه.

 

وقالوا إن مجموعة من القادة المحافظين خدعت المانحين وأدى ذلك إلى جمع أكثر من 25 مليون دولار لبناء جدار على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".

 

وساعدت دائرة التفتيش البريدي في الولايات المتحدة في التحقيق. والآخرون الذين ورد ذكرهم في لائحة الاتهام هم تيموثي شيا، وبريان كولفاج، أحد قدامى المحاربين في حرب العراق، وأندرو بادولاتو.

 

وكانت الحملة تهدف إلى جمع الأموال لمساعدة الرئيس دونالد ترامب على الوفاء بوعد حملته الانتخابية ببناء جدار حدودي على طول الحدود. وبدلًا من ذلك ، يزعم المدعون أن بانون وفريقه استفادوا من هذا الترتيب.

 

ويزعم المدعون أن المتهمين "تلقوا بشكل جماعي مئات الآلاف من الدولارات من أموال المانحين لحملة" نحن نبني الجدار ".

 

وقالت المدعية الأمريكية بالإنابة أودري شتراوس ، في بيان صحفي: "احتال المتهمون على مئات الآلاف من المتبرعين ، مستفيدين من اهتمامهم بتمويل جدار حدودي لجمع ملايين الدولارات ، بحجة كاذبة أن كل هذه الأموال ستُنفق على البناء".

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ستيف الالات

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