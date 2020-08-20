طلبات الإعانة الأمريكية تتجاوز المليون

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
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ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي ليتجاوز المليون في انتكاسة لسوق العمل الأمريكية المكروبة بفعل جائحة كورونا، وفقا لـ"رويترز".


وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية ارتفع بمقدار 1.106 مليون للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس مقارنة مع مستوى معدل بالزيادة بلغ 971 ألفا في الأسبوع السابق.


وانخفض عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي إلى أقل من مليون للمرة الأولى منذ مارس.


وكشف تقرير إعانة البطالة اليوم أن عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بعد الأسبوع الأول انخفض إلى 14 مليونا و844 ألفا على مدار الأسبوع المنتهي في الثامن من أغسطس مقارنة مع مستوى معدل بلغ مليونا و480 ألفا في الأسبوع السابق.

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