قراصنة صوماليون يخطفون سفينة ترفع علم بنما

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:46 م
اختطاف طاقم سفينة - أرشيفية
اختطاف طاقم سفينة - أرشيفية
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بأن عدد من القراصنة الصوماليين اختطفوا سفينة ترفع علم بنما.

 

وفي وقت سابق، قال رئيس بلدية بلدة صومالية إن قراصنة صوماليين خطفوا سفينة صيد إيرانية، لاستخدامها قاعدة لمهاجمة سفن أكبر وأهم.

 

ونقلت وكالة رويترز، عن علي شاير رئيس بلدية هابو في إقليم بلاد بنط الشمالي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي: "أسرت مجموعة من القراصنة الصوماليين سفينة صيد إيرانية وتستخدمها قاعدة بهدف خطف سفن أخرى".

 

وقبل خمسة أعوام وفي ذروة نشاط القرصنة أثار القراصنة الصوماليون الذعر في نفوس البحارة الذين يعبرون خليج عدن. ويقول المكتب البحري الدولي إنهم شنوا 237 هجوما قبالة ساحل الصومال في 2011 واحتجزوا مئات الرهائن.

 

لكن هجماتهم تراجعت بشدة بعدما شدد ملاك السفن إجراءات الأمن وتحاشوا الساحل الصومالي.


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