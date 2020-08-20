رانيا يوسف تطل بالأخضر وتسحر الجمهور بأحدث ظهور لها

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شاركت الفنانة رانيا يوسف صورة أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية من الشاطئ وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وأطلت رانيا علي متابعيها بزي باللون الأخضر ،وارتدت قبعة باللون الأسود ونظارة شمس سوداء ، وتركت شعرها منسدلاً ، ووضعت ميكب هادئ يبرز ملامح وجهها.



وحظيت الصورة تفاعل الكثير وتعدددت التعليقات أبرزها تعليق الفنانة نشوي مصطفى وكتبت : قمر يا رانيا ما شاء الله.



رانيا يوسف يعرض لها حاليا مسلسل "مملكة إبليس" حصريًا على منصة شاهد VIP، وهو من بطولة غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح ، والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني.

