عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينفى تسريب بيانات شركة فودافون

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:58 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـ "الفجر"، إنه فى اطار متابعة الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى بخصوص تسريب بيانات بعض المستخدمين بإحدى شركات المحمول قد تبين للجهاز بعد التحقق عدم صحة تلك الإدعاءات بخصوص تسريب بيانات الشركة.


وكانت تداولت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى ونقلت عنها بعض المواقع الاخبارية بعض الأخبار حول تسريب بيانات 12 مليون عميل بشركة فودافون مصر، ومحاولة أحد الاشخاص بيعها على إحدى المنتديات بقيمة 500 دولار وهو ما نفته الشركة في الحال.

 

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تغريدة عبر صفحته الرسميةعلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": كلفت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتحقيق فيما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسريب بيانات عملاء بشركة فودافون مصر وذلك من خلال اللجنة الدائمة لتقصي الحقائق التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي يأتي ضمن إطار مهام عملها الرئيسية متابعة أي بلاغات بشأن أي مخالفات بسوق الاتصالات والتحقق منها وإصدار تقرير بشأنها من اجل الحفاظ على حقوق العملاء والرقابة على أداء الشركات".



ونفى أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الحكومية والخارجية والشئون القانونية في  شركة فودافون مصر، فى تصريحات سابقة  تسريب بيانات ١٢ مليون.

 

وأضاف: “تابعنا المنشور علي صفحات التواصل الإجتماعي وتحققنا من مدي صحة هذه المعلومات وتبين انها غير صحيحة وبيانات مفبركة وعادة الغرض من نشر مثل هذه المعلومات المضللة والبيانات المزورة هو الشهرة وزيادة المتابعين او التشهير بالشركات الكبري، وأن الشركة  تعد حاليا بلاغا للمجلس الأعلي للإعلام للإبلاغ عن الصفحة والحساب ".


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