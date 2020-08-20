عقوبات أمريكية على قيادات عسكرية سورية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:27 م
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
وكالات
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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على مساعدين للرئيس السوري بشار الأسد، ومكتب الرئاسة السورية وحزب البعث السوري، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت خزانة الولايات المتحدة الأمريكية، عن فرض عقوبات على مسؤولين وكيان حكومي صيني بموجب قانون ماغنيتسكي الخاص بملاحقة منتهكي حقوق الإنسان.

 

وذكر مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة الأمريكية اليوم الجمعة في بيان له أن العقوبات الجديدة تطال فيلق سنجان للإنتاج والإنشاء وقائده بينغ جياروي والمفوض السياسي السابق فيه سان جينلونغ.

 

وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان أن العقوبات الجديدة فرضت بدعوى تورط الكيان والمسؤولين المذكورين في "مخالفات خطيرة لحقوق الأقليات العرقين في منطقة سنجان ذاتية الحكم"، بما في ذلك "اعتقالات تعسفية واعتداءات مدنية".

 

وتحمل الحكومة الأمريكية السلطات الصينية المسؤولية عن اضطهاد أبناء أقلية الأويغور المسلمة التي تقطن منطقة سنجان، وترفض بكين بشدة هذه الاتهامات.

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قيادات عسكرية سورية فيادات عسكرية عقوبات أمريكية سوريا

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