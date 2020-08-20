أستاذ كبد يوجه تحذير للمتعافين من كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد حسن منيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب قصر العيني، إن الدولة قامت بدور فعال ومحسوب بدقة للسيطرة على جائحة كورونا، وتم التعامل معها باحترافية متناهية.





وأضاف "منيسي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه حتى الوصول لعلاج فعال نهائي أو مصل للوقاية من فيروس كورونا، لا مجال لمنع انتشار كورونا سوى الالتزام من قبل المواطنين بالإجراءات الاحترازية رغم انتهاء الجائحة أو شبة انحصارها في مصر.





وتابع أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب قصر العيني، أن تعافي شخص من فيروس كورونا لا يعني عدم إصابته بالفيروس مرة أخرى، فهناك فرق بين الانتكاسة وبين المناعة التي يكتسبها المتعافي والتي قد لا تمتد أكثر من 35 يوم، معقبًا: "في ناس بتتهاون في الإجراءات وتقول أنا أخدت الفيروس خلاص".





وأشاد "منيسي"، بقرار مجلس الوزراء بإجراء تحليل pcr اعتبارًا من سبتمبر لجميع القادمين من الخارج، واصفًا إياه بالقرارات العظيمة للحد من انتشار الفيروس في مصر.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 62553 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤها، و5197 حالة وفاة.



