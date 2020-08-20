انتظام العمل بالمخابز البلدية فى ثالث أيام تطبيق المنظومة الجديدة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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مديريات التموين بالمحافظات والادارت التابعه لها بالأحياء والمراكز والمدن متابعته تطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز لليوم الثالث على التوالي.


واكد مديري المديريات أن المديرية والإدارات التابعة لها تقوم بالمرور الميداني  على المخابز لمتابعه سير العمل بها وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية  بخمسه قروش والتأكد من إلتزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان.


 وأشار  مديري المديريات الي ان هدف الحملات أيضا هو  تذليل اى عقبات تواجه منظومة الإنتاج.


يذكر أن المخابز البلدية والتى يصل عددها الي ٣٠ الف مخبز  تنتج يومياً  يقرب من ٢٥٠-٢٧٠ مليون رغيف فى اليوم. 


مع المحافظة على مجموعة من الثوابت فى منظومة الخبز ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصرى وهى (5 قروش على بطاقة التموين) وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعرًا على المستوى العالمى كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع إستمرار تحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتى تصل لأكثر من (50 قرشا)، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصرى يومياً.

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