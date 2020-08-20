برشلونة يقدم صفقته الجديدة

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن موعد تقديم بيدري جونزاليس، كلاعب جديد لبرشلونة الإسباني وهو مساء اليوم في نفس الموعد الذي قدم فيه النادي مدربه الجديد رونالد كومان.

وأشارت إلى أن بيدري سيقوم بأعمال التوقيع العامة المعتادة على الورق في الساعة 4:30 مساءاً، ثم سيكون هناك جلسة تصوير في غرفة الملابس الساعة 4:45، ثم سيذهب لجلسة تصوير على أرض ملعب كامب نوالساعة 5:15، ثم سيكون هناك عرض تقديم ومؤتمر صحافي لاحقاً الساعة 5:45 مساءً.

عندما تم الإعلان عن توقيع بيدري، فقد ارتدى اللاعب بالفعل قميص برشلونة وقت توقيع العقد، ولكن اليوم سيكون حدثاً إعلامياً أكثر بمؤتمر صحفي، وهكذا سيتمكن النجم الشاب من التعبير عن مشاعره في مواجهة التحدي المثير الذي ينتظره.

وفي الأسبوع المقبل سيحل دور فرانسيسكو ترينكاو، وماتيوس فرنانديز، بينما لا يوجد حتى الآن موعد لتقديم بيانيتش، ولا يزال في إجازة.

يذكر أن أحد قرارات رونالد كومان الأولى كانت منح الموافقة على خطة النادي، لضم بيدري وترينكاو في الموسم المقبل من أجل تجديد دماء الفريق.