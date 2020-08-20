مجلس الدولة يتلقي الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:22 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
يتلقي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعون علي نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ والتى أعلنها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتصدي المحكمة الإدارية العليا، للفصل في الطعون علي إعلان النتيجة، لتحسم الجدل القائم بين اتجاهين، فالأول تضمن أن مجلس الدولة مختص بالفصل في هذه الطعون كون هذه النتيجة صادرة من جهة إدارية ويجوز الطعن علي قرارتها أمام هذه المحكمة.

أما الإتجاه الآخر تضمن، أنه بمجرد صدور النتيجة النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز المرشح، أصبح عضوًا بمجلس الشيوخ، وهنا نص قانونى صريح بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، أن الفصل في صحة العضوية ينعقد الاختصاص لمحكمة النقض دون غيرها.

وتقوم المحكمة الإدارية العليا بالتصدي للفصل وحسم هذا الشأن بعد نظر الطعون التى تقام أمامها علي النتائج النهائية المعلنة بالانتخابات، أما نتائج الإعادة فينحصر الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لكونه قرار إدارى يجوز الطعن عليه أمام المحكمة العليا، واستنادًا علي أن المرشح يعاد انتخابه ولم يصبح عضوًا.

جدير بالذكر أن مجلس الدولة متمثل في القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا، تصدي للفصل في الطعون السابقة علي قرارات استبعاد المرشحين مجلس الشيوخ، أي قبل إجراء جولة الانتخابات، وأصدر عدد كبير من الأحكام سواء باستبعاد مرشحين، أو بإعادة مستبعدين وغيرها من الأحكام المتنوعة التى صدرت بهذا الشأن.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ؛ حيث أعلنت الهيئة حسم 74 مقعدًا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وإجراء جولة الإعادة على 26 مقعدًا آخر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الشيوخ بوابة الجولف انتخابات مجلس الشيوخ 2020 الفجر إنتخابات الشيوخ

أخبار تهمك

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يقدم صفقته الجديدة

منذ 18 دقيقة

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يخطط لخطف نجوم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ ساعتين و 54 دقيقة

رونالد كومان يقود انقلابا في ليفربول

منذ ساعتين و 14 دقيقة

قرعة الدوري الانجليزي| مواعيد مباريات التوب 4 في البريميرليج

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجأة.. سواريز يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يضع خطة خطف لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ حوالي 11 ساعة

نيمار يتخلص من "ظل" ليونيل ميسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ريال مدريد يفتح أبوابه لضم ليونيل ميسي بشرط واحد

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

محكمة جنوب القاهرة تواصل تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ

75 طعنا أمام مجلس الدولة على انتخابات مجلس الشيوخ

القضاء الإداري يفصل في ٢١ طعن على انتخابات الشيوخ

حكم نهائي يعيد "عبد الحي عبيد" لانتخابات الشيوخ

حكم نهائي بعودة حسين فايق لسباق انتخابات الشيوخ

بأحكام نهائية.. الإدارية العليا تفصل فى 78 طعنا على انتخابات الشيوخ

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

11:23 ص

برشلونة يقدم صفقته الجديدة

01:40 م

رونالد كومان يقود انقلابا في ليفربول

11:44 ص

فضيحة جديدة تهز برشلونة

10:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية