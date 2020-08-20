مجلس الدولة يتلقي الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ

يتلقي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعون علي نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ والتى أعلنها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.





وتتصدي المحكمة الإدارية العليا، للفصل في الطعون علي إعلان النتيجة، لتحسم الجدل القائم بين اتجاهين، فالأول تضمن أن مجلس الدولة مختص بالفصل في هذه الطعون كون هذه النتيجة صادرة من جهة إدارية ويجوز الطعن علي قرارتها أمام هذه المحكمة.





أما الإتجاه الآخر تضمن، أنه بمجرد صدور النتيجة النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز المرشح، أصبح عضوًا بمجلس الشيوخ، وهنا نص قانونى صريح بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، أن الفصل في صحة العضوية ينعقد الاختصاص لمحكمة النقض دون غيرها.





وتقوم المحكمة الإدارية العليا بالتصدي للفصل وحسم هذا الشأن بعد نظر الطعون التى تقام أمامها علي النتائج النهائية المعلنة بالانتخابات، أما نتائج الإعادة فينحصر الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لكونه قرار إدارى يجوز الطعن عليه أمام المحكمة العليا، واستنادًا علي أن المرشح يعاد انتخابه ولم يصبح عضوًا.





جدير بالذكر أن مجلس الدولة متمثل في القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا، تصدي للفصل في الطعون السابقة علي قرارات استبعاد المرشحين مجلس الشيوخ، أي قبل إجراء جولة الانتخابات، وأصدر عدد كبير من الأحكام سواء باستبعاد مرشحين، أو بإعادة مستبعدين وغيرها من الأحكام المتنوعة التى صدرت بهذا الشأن.



