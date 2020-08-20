القمة 120.. تعرف على هدافي مواجهات الأهلي والزمالك في كل البطولات

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:03 م
متعب وأبوتريكة
متعب وأبوتريكة
علاء خليف
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تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب ستاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساء السبت المقبل، الموافق 22 أغسطس لمتابعة لقاء (القمة 120) بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يتربع النادي الأهلي على قمة ترتيب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 56 نقطة جمعها من 18 انتصارا وتعادلين، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 39 نقطة من 11 انتصارا و6 تعادلات و3 هزائم.

وفاز الأهلي في لقاء الجولة الماضية بالدوري الممتاز بثلاثية نظيفة ضد فريق أسوان، بينما سقط فريق الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام نادي مصر في لقاء الجولة العشرين بالبطولة المحلية.

وشهدت مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك عبر التاريخ تسجيل العديد من اللاعبين للكثير من الأهداف الحاسمة التي لا تزال عالقة في أذهان الجماهير المصرية، وهناك بعض اللاعبين الذين سجلوا أسمائهم بحروف من ذهب في تاريخ مواجهات الفريقين بعدما نجحوا في تسجيل الأهداف في مباريات "الديربي"  بقميص القطبين.

ويستعرض "الفجر الرياضي"  في هذا التقرير أبرز الهدافين في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في مختلف البطولات:-

هدافو مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك

- عبد الكريم صقر (19 هدفًا) – 10 للأهلي / 9 للزمالك

- مصطفي كامل طه (17 هدفًا) – 12 للزمالك / 5 للأهلي

- مختار التتش (13 هدفًا)

- محمد أبوتريكة (13 هدفًا)

- أحمد مكاوي (11 هدفًا)

- السيد محمد عطية "توتو"  (10 أهداف)

- عماد متعب (10 أهداف)

- لبيب محمود (10 أهداف) 9 للأهلي / 1 للزمالك

- علاء الحامولي (9 أهداف)

- السيد الضيظوي (9 أهداف)

هدافو مواجهات القمة بالدوري الممتاز

- حسام حسن (9 أهداف) 5 للأهلي / 4 للزمالك

- محمد أبوتريكة (7 أهداف)

- السيد محمد عطية "توتو"  (7 أهداف)

- عماد متعب (6 أهداف)

- السيد الضيظوي (6 أهداف)

- رفعت الفناجيلي (6 أهداف)

- صالح سليم (6 أهداف)

هدافو مواجهات القمة بكأس مصر

- عبد الكريم صقر (5 أهداف)

- لبيب محمود (4 أهداف)

- مصطفي كامل طه (4 أهداف)

- باسم مرسي (4 أهداف)

- عماد متعب (3 أهداف)

- محمود حافظ زقلط (3 أهداف)

- سيد مرعي (3 أهداف)

هدافو مواجهات القمة بالبطولات الإفريقية

- محمد أبوتريكة (4 أهداف)

- محمد بركات (4 أهداف)

- جمال حمزة (هدفين)

- فلافيو (هدفين)

هدافو مواجهات القمة بكأس السوبر المحلي

- عبد الله السعيد (هدفين)

- جونيور أجايي (هدفين)

- محمود علاء (هدفين)

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