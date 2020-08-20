أسعار الذهب اليوم الخميس 20-8-2020.. استقرار نسبي بعد تراجعات أمس

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم الخميس ، بعدما فقد أمس نحو 20 جنيه فى التعاملات المسائية و8 جنيهات خلال التعاملات الصباحية في سوق الصاغة ومحلات المجوهرات، لتستقر فى بداية التعاملات اليوم الخميس مع التوقعات باستمرار التذبذب التصاعدي .

أسعار الذهب الأن

عيار 18 : 737.15 جنيه.
عيار 21 : 860 جنيها.
عيار 24 : 982.85 جنيه.
الجنيه الذهب : 6880 جنيه.

أسعار الذهب العالمي:

انهت أسعار الذهب تعاملات أمس الأربعاء، على تراجع بضغط من تحول العملة الأمريكية للارتفاع خلال التعاملات بعدما سجلت أدنى مستوى فيما يزيد عن عامين بالأمس، حيث إن قوة الورقة الخضراء تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وكان الدولار، والذي يعتبر بمثابة ملاذ آمن، قد فقد جاذبيته مؤخراً بعدما دشن البنك المركزي الأمريكي مجموعة من تدابير التحفيز المالية وخفض معدل الفائدة لمستوى قريب من الصفر لتخفيف الضرر الاقتصادي الذي خلفه تفشي وباء كورونا.

وتأتي خسائر الذهب مع مكاسب الأسهم الأمريكية وصعودها لمستويات قياسية بقيادة سهم آبل الذي تجاوزت قيمتها السوقية حاجز التريليوني دولار.

ويركز المستثمرون اليوم على محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي حول اجتماع السياسة النقدية الأخير.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر  بنحو 2.1 بالمائة ما يعادل 42.80 دولار ليهبط إلى 1970.30 دولار للأوقية.


وأنهى المعدن الأصفر جلسة أمس أعلى حاجز 2000 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس إلى 1965.71 دولار للأوقية بانخفاض يتجاوز 1.8 بالمائة فاقداً نحو 36 دولاراً من قيمته.

وفي نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقارن أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة عند 92.708.



أخبار تهمك

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ حوالي 14 ساعة

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يضع خطة خطف لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يفتح أبوابه لضم ليونيل ميسي بشرط واحد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ ساعة و 21 دقيقة

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ حوالي 10 ساعات

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 13 ساعة

رونالد كومان يقود انقلابا في ليفربول

منذ 41 دقيقة

بيراميدز يخطط لخطف نجوم الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نيمار يتخلص من "ظل" ليونيل ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

منذ حوالي 3 ساعات

قرعة الدوري الانجليزي| مواعيد مباريات التوب 4 في البريميرليج

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. سواريز يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

منذ ساعتين و 24 دقيقة

اجتماع ثلاثي في برشلونة لإقناع ميسي بالبقاء

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

رونالد كومان يقود انقلابا في ليفربول

11:44 ص

فضيحة جديدة تهز برشلونة

10:39 ص

قرعة الدوري الانجليزي| مواعيد مباريات التوب 4 في البريميرليج

11:31 ص

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

09:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية