66762 خطوة مصرية في اليوم الأول لـ"خطواتنا معا"

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:10 م
خطواتنا معا
خطواتنا معا
الفجر الرياضي
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صدقت مقولة الفيلسوف والكاتب الصينى الشهير ليو تيزى عندما قال رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة ، والتى استخدمها جميع شعوب الكرة الارضية ، ودخلت الى نسيج الثقافة العربية ، وها نحن نقول رحلة ال52 مليون خطوة بدأت بمليوني خطوة ، وهو ما تحقق مع انطلاق تحدى ( خطواتنا معا)   والذى انطلق فجر الأربعاء  وهى المبادرة التى أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة معالى الوزيرة شما المزروعي رئيس مجلس الأمناء و الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب ، وتستمر على مدى عشرة ايام حتى يوم 29 اغسطس ، وقد سجل فى أول يوم من انطلاق التحدى 66 الف  و762 خطوة بأقدام مصرية، وهذا الرقم سوف يشهد تصاعدا مع  باقى ايام التحدي التسع  بدخول متسابقين آخرين ، أو من نفس المتسابق . 

 

فمع بدأ عداد الخطوات فى العد حيث اقفل فى اليوم الاول من انطلاق التحدي محققا مليونى  خطوه ، وكانت اكبر عدد من الخطوات الإماراتي قد حققها ويليم وبلغت 33139 خطوة ثم تبعه   الانجليزى شيفى محققا 30 ألف و164 خطوه ، وهما رقمان يفوقان ثلاثة أضعاف للخطوات الطبيعة التى يحققها الإنسان الحادى فى اليوم الواحد والمحددة بعشرة آلاف خطوة ، كما شهد اليوم الأول  تحقق فاروق المصري 15954  خطوه ،  والفلسطينى غريم حقق 10741 خطوة ،  والبحرينى سليمان 6914 خطوة ،  والأردني  محمد محمود 6126 خطوة ، واللبنانى وحيد 5864 خطوة ، والسودانى أبو والى  24423  خطوة ، السعودى  الويشى   17890 خطوة . والعمانى المكرى 2454 خطوة

 

وما ساهم فى  تحقيق أول مليونى خطوة  فى اليوم الاول الاقبال الكبير الذى شهدته المبادرة  ووصول عدد المشاركين  الى 3000  مشارك من  أجل تحقيق 52 مليون خطوة لدعم حركة الاولمبياد الخاص الدولى ، والتى تعد  أكبر حركة عالمية إنسانية تهتم بذوي الإعاقة الذهنية رياضيا واجتماعيا وصحيا وتعليميا ، فى مختلف دول العالم ، وقد تنوعت أعمارهم واحتل المركز الأول  الفئة العمرية  من 30 حتى  سنه40 ،  ثم  يليها من 40 الى 45 سنه ،  ومن 30 الى 25 ، من 25 حتى 18 سنة ،  وايضا من تحت 18 سنه، وتكشف عملية التنوع فى أعمار المشاركين فى تحدي الى عملية التفاعل الكبرى التى شهدتها المبادرة منذ فتح باب التسجيل إلكترونيا على موقع الحدث

 

وكشف الرسم البيانى الذى. يشير الى مشاركات  من مختلف دول العالم الى اقبال منقطع النظير من المشاركين من  فلسطين ،الهند ،  الإمارات ،  انجلترا  ،جنوب أفريقيا ، مصر  ، السعودية ،  البحرين  باكستان ، الاردن ، أمريكا ، اليمن ، لبنان ، عمان بالاضافة الى  دول أخرى، وسوف يتم الإعلان فى نهاية كل يوم  ما تحقق من خطوات ، مع الوضع فى الاعتبار فروق التوقيت  بين مختلف دول العالم الخطوات التى تحققت ، للوصول مع  نهاية اليوم العاشر للمبادرة يوم 29 أغسطس الى ال52 مليون خطوة.

 

ومبادرة تحدى ( خطواتنا معا ) تقام برعاية شركة بن عزيز  وتأتى   احتفاءً ب مرور 52 سنة على إنشاء حركة الأولمبياد الخاص  الدولى في العالم. و التى ساهمت منذ عام 1968 فى تغيير حياة الملايين من أصحاب الهمم ذوى الإعاقة الذهنية وأسرهم حول العالم وساعدت فى قبول المجتمعات المختلفة لهم  ودمجهم  وقبولهم داخلها، ويكفى أن نعلم ان الاولمبياد الخاص يضم حتى الان 6 مليون لاعب ولاعبه من 192 دولة .

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خطواتنا معا الاولمبياد الخاص الامارات اخبار الرياضة

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