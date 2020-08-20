رئيس "مياه الفيوم" يتفقد موقع الهبوط الأرضي أمام محطة صرف صحي دلة

تفقد، صباح اليوم الخميس، اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم موقع الهبوط الأرضي أمام محطة صرف صحي دلة بمدينة الفيوم.





وقال اللواء هشام درة رئيس الشركة، إن هناك هبوط أرضي حدث ببيارات الدخول والتجميع لمياه الصرف الصحي أمام محطة صرف صحي دلة بمدينة الفيوم مما استلزم إلى قطع مياه الشرب عن بعض الأماكن نظرا للتقليل والحد من كميات المياه المنصرفة بشبكات الصرف الصحي لمحطة دلة حتى يتسنى لفرق الصيانة الانتهاء من كافة الاعمال هذا بجانب أن هناك مناطق منخفضة كحى دار الرماد سيتأثر من مياه الصرف الصحي.





وأكد، أن العمل جار على قدم وساق حيث تم الحفر ونزول شدات الخشب من أجل تنفيذ أعمال الخرسانه وأنه تم الدفع بكافة معدات وأدوات الشركة التى تساهم بشكل فعال في الانتهاء من هذه المهمه في أقرب وقت.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أنه تم فتح مياه الشرب بالأمس لمدة خمس ساعات متواصلة من أجل أن يقوم المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال أعمال الإصلاحات حرصا من الشركة على صحة المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم وعدم تحملهم أعباء مالية إضافية في شراء المياه المعبأة.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



