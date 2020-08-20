مستشار عسكري يكشف دلالة اجتماع السيسي مع قيادات الجيش (فيديو)

عقب اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن مثل هذه الاجتماعات تؤكد على المتابعة الحثيثة للرئيس السيسي لما يجري، والوقوف على كل المتغيرات، والتعرف على المواقف عن قرب.





وأشار "العمدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الرئيس السيسي لا يعتمد على التقارير المرسلة، وإنما يحرص على التواصل مع المسئول مباشرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.





وأضاف أن جهود القوات المسلحة مستمرة في كافة المجالات كمكافحة الإرهاب، وأعمال التنمية، حيث أن ركيزة التنمية الاقتصادية لمصر هى القوات المسلحة، وهى القادرة على حفظ الأمان داخل الدولة المصرية، مشددا على أهمية وضرورة تكاتف الشعب المصري خلف قيادته.





وتابع أن مصر تحيط بها العديد من التحديات، وعلى الشعب المصري ألا ينساق وراء أي شائعات، ويقف على قلب رجل واحد، منوها بأن المصريين يخوضون معركة وعي، معلقا: "إحنا مستهدفين".





"وفي نفس السياق، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة".





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس وجه بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح.



