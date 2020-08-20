سلطنة عمان تعلن ارتفاع عدد إجمالي عدد الإصابات بكورونا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:31 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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ارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في سلطنة عمان، منذ جائحة كوفيد 19 وحتي الان إلي 83769 حالة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة في السلطنة.

 

ووفقًا لوزارة الصحة الصحة العمانية، بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس المستجد داخل السلطنة منذ تفشي الجائحة 609.

 

وكشفت الصحة العمانية، في تقرير لها، أن نسب الشفاء في السلطنة منذ بداية الفيروس وحتي الأن إرتفع الي 78386 حالة بنسة شفاء بلغت 93.6 %.

 

وشهدت سلطنة عمان، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

وكشفت الصحة العمانية، أن الإصابات الجديدة تضم 1053 إصابة لعمانيين و95 إصابة لغير عمانيين، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى 76005 حالات.

 

وأشارت وزارة الصحة العمانية، إلى أن عدد حالات الوفاة المسجلة بمرض كوفيد-19 ارتفع إلى 384 حالة وفاة بعد تسجيل 13 حالة جديدة.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

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