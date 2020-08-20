الهند تسجل أكثر من 69 ألف إصابة في يوم واحد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:52 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الخميس، عن تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

سجلت السلطات الصحية الهندية، أكثر من 69 ألف حالة جديدة في البلاد، في عودة قوية للوباء مجددا.

 

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن وزارة الصحة الهندية قالت إنه تم تسجيل 69 ألفا و652 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين بـ"كوفيد 19" إلى مليونين و836 ألفا و926 شخصا.

 

وكانت السلطات الصحية في الهند، أعلنت عن تسجيل 977 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات من جراء الوباء في البلاد إلى 53 ألفا و994 شخصا.

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