أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 20-8-2020 في السوق المحلي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
Advertisements

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 20-8-2020 استقرارا فى السوق المحلى، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء سجلت  19 جنيها  من المزرعة فيما سجل سعر المستهلك يتراوح بين 21-24 جنيها للكيلو بحسب المنطقة. 
   
 تراوح الكيلو الأبيض بين 19و22 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 36 جنيهًا، و33 جنيهًا للساسو، و43 للرومى، و39 للبط، و26 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 6 إلى6.5 جنيه.
سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 4 إلى 5 جنيه.
سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم 

سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 19 إلى 22 جنيها.
سر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 36 إلى 38 جنيها.
سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 20 إلى 23 جنيها.
سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 30 إلى 33 جنيها.
سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.
سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 35 إلى 40 جنيها
سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيها.
سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.
سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 29 إلى 32 جنيها.
سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 29 إلى 33 
سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 38 إلى 40 جنيها.


أخبار تهمك

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يضع خطة خطف لاوتارو مارتينيز من برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. سواريز يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ حوالي 8 ساعات

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ 13 دقيقة

ريال مدريد يُخطط للتعاقد مع نجم إنتر ميلان

منذ حوالي 7 ساعات

اجتماع ثلاثي في برشلونة لإقناع ميسي بالبقاء

منذ ساعة و نصف

حقيقة اعتداء جماهير الأهلي على رمضان صبحي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 10 ساعات

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يفتح أبوابه لضم ليونيل ميسي بشرط واحد

منذ ساعة

ليس إنتر ميلان ومانشستر سيتي.. ميسي يختار وجهته المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

التموين تكشف تفاصيل مد فترة الأوكازيون الصيفي لشهر آخر

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يخطط لخطف نجوم الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:49 ص

عاجل.. ريال مدريد يفتح أبوابه لضم ليونيل ميسي بشرط واحد

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

09:17 ص

فضيحة جديدة تهز برشلونة

10:39 ص

مفاجأة.. سواريز يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

10:00 ص

بيراميدز يخطط لخطف نجوم الأهلي

09:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية