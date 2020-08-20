الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:28 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت اللجنة الوطنية الصحية بالصين، 7 حالات إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84895 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

 

وأكدت اللجنة الصحية الصينية، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية،

 

وبحسب اللجنة الصحة الصينية، جاءت الإصابات الوافدة من الخارج، بواقع ثلاث حالات في مقاطعة جيانغشي وحالة واحدة في كل من تيانجين وشنجهاي ومقاطعتي شاندونغ وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2346 حالة غادر منها 2148 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

 

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 18 أغسطس آب 84888 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

 

وفي وقت سابق، حصل الجيش الصيني، على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح ضد كوفيد-19 طورته مع وحدة أبحاث عسكرية، بعدما أثبتت التجارب السريرية أنه آمن وفعال إلى حد ما، حسبما قالت شركة "كانسينو بيولوجيكس".

 

 وذكرت شركة "كانسينو بيولوجيكس"، أن اللقاح الذي يُطلق عليه اسم (أيه.دي.5-إن.كوف) هو أحد ثمانية لقاحات تطورها شركات صينية وباحثون حصلت على موافقة لتجربتها على البشر للوقاية من المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا. كما حصل اللقاح على الموافقة لتجربته على البشر في كندا.

 

وأكدت شركة  كانسينو، أن اللجنة العسكرية المركزية الصينية صادقت على استخدام الجيش للقاح في 25 يونيو لمدة سنة، واللقاح من تطوير كانسينو ومعهد بكين للتكنولوجيا الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الطبية العسكرية.

 

 وقالت شركة "كانسينو بيولوجيكس": "يقتصر استخدام (أيه.دي.5-إن.كوف) حاليا على الاستخدام العسكري، ولا يمكن توسيع استخدامه دون الحصول على موافقة إدارة الدعم اللوجيستي"، في إشارة إلى الإدارة التابعة للجنة العسكرية المركزية التي وافقت على استخدام اللقاح.

 

وقد أظهرت المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، أن اللقاح لديه القدرة على منع الإصابة بالأمراض التي يسببها فيروس كورونا والتي أودت بحياة نصف مليون شخص في أنحاء العالم، لكن لا يمكن ضمان نجاحة تجاريا.

 

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