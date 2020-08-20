فضيحة جديدة تهز برشلونة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:39 ص
ديفيز
ديفيز
وكالات
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كشفت تقارير صحفية عن فضيحة جديدة في نادي برشلونة الإسباني بعد الهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال اوروبا.

 

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسباني أن بيب بوادا أحد كشافي برشلونة اقترح على الإدارة جلب ألفونسو ديفيز ظهير أيسر نادي بايرن ميونيخ قبل انتقاله إليهم.

 

وأوضحت الصحيفة أن مسئولي برشلونة رفضوا دفع 5 مليون يورو في صفقة ألفونسو ديفيز للاعب صغير السن عندما كان يلعب في فانكوفر وايتكابس في الدوري الأمريكي.

 

 

 

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