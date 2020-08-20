إصابة شاب إثر سقوطه من قطار في قنا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:58 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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استقبلت مستشفى قوص المركزي، جنوبي محافظة قنا، شابًا مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، إثر سقوطه من قطار مميز، بالقرب من محطة الشنهورية في مركز قوص.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير امن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بقنا، يفيد إصابة محمد حجاجي، 22 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، إثر سقوطه من قطار مميز، بالقرب من محطة الشنهورية في مركز قوص.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

آخر تطورات كورونا:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 62553 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤها، و5197 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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