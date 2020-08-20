هناء الشوربجي تنضم لقائمة أبطال مسلسل "إسعاف يونس"

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تعاقدت الفنانة هناء الشوربجي على مسلسل "إسعاف يونس"، الذي يقوم ببطولته محمد أنور، ويعد أول بطولاته في الدراما التليفزيونية.



وتجسد هناء الشوربجي خلال الأحداث دور والدة محمد أنور، والمسلسل بطولة محمد أنور، سارة سلامة، محمد علي رزق، هشام شرف،ومجموعة مميزة من النجوم، ومن المقرر عرضه على منصة wathc it الإلكترونية.





وفي سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنانة هناء الشوربجي مسلسل "عوالم خفية"، وهو بطولة عادل إمام، رانيا فريد شوقى، فتحي عبد الوهاب، وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف أمين جمال ، وإخراج رامي إمام.



والجدير بالذكر أن محمد أنور شارك مؤخرًا في مسلسل "قوت القلوب"، وهو بطولة ماجدة زكي، سهر الصايغ، خالد زكي، رانيا فريد شوقى، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدي رفعت، ومن تأليف محمد الحناوي، إخراج مجدي أبو عميرة،

ومن المقرر عرض الجزء الثاني من المسلسل خلال الأيام المقبلة.





