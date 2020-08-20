بيراميدز يخطط لخطف نجوم الأهلي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:40 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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كشف الإعلامي كريم رمزي، المذيع بقناة أون تايم سبورت، أن بيراميدز يخطط للتعاقد مع أكثر من لاعب بالأهلي.


وشهد الموسم الجاري، إعلان أكثر من لاعب الانضمام لصفوف بيراميدز، كان على رأسهم رمضان صبحي، لاعب هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، والذي لعب على سبيل الإعارة مع الأهلي.


كما تعاقد بيراميدز مع الثنائي، شريف إكراني وأحمد فتحي، المنتهية عقودهم بنهاية الموسم الجاري.


وقال رمزي خلال برنامج "بي أون تايم" أن بيراميدز وقع بالفعل مع بعض اللاعبين الموجودين بالأهلي، والسارية عقودهم مع الفريق.


وأضاف رمزي، أن محمد شريف، لاعب إنبي المعار من الأهلي، وقع رسمياً لبيراميدز، وسينتظر حسم الأمور بين إدارتي الناديين.

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