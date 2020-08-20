قمة الدوري.. تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

يستعد نادي الأهلي، لمواجهة نظيره الزمالك، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي اللقاء وهو يتواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة، جمعهم من الفوز في 18 مباراة والتعادل في لقائين، ولم يتلقى الهزيمة في أي مباراة حتى الآن.

بينما يدخل الزمالك اللقاء وهو يتواجد في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، جمعهم من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 6 لقاءات، بينما تلقى الهزيمة في 3 مباريات.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.