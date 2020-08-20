قمة الدوري.. تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

يستعد نادي الأهلي، لمواجهة نظيره الزمالك، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي اللقاء وهو يتواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة، جمعهم من الفوز في 18 مباراة والتعادل في لقائين، ولم يتلقى الهزيمة في أي مباراة حتى الآن.

بينما يدخل الزمالك اللقاء وهو يتواجد في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، جمعهم من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 6 لقاءات، بينما تلقى الهزيمة في 3 مباريات.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الأهلي والزمالك القمة الفجر الزمالك الدوري المصري الأهلي

أخبار تهمك

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة اعتداء جماهير الأهلي على رمضان صبحي

منذ ساعة

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

نجم برشلونة يقترب من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يضع خطة خطف لاوتارو مارتينيز من برشلونة

منذ ساعة الا ربع

ليس إنتر ميلان ومانشستر سيتي.. ميسي يختار وجهته المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يستعد لتقديم عرض لضم دي بيك

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 10 ساعات

اعصار كومان يضرب برشلونة ويطيح بـ 7 لاعبين

منذ حوالي 10 ساعات

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يُخطط للتعاقد مع نجم إنتر ميلان

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى 28 أغسطس

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:35 ص

برشلونة يضع خطة خطف لاوتارو مارتينيز من برشلونة

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

01:21 ص

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

04:33 ص

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

02:33 ص

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية