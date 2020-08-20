موسكو تستأنف الزيارات المجانية لمتحف متحف "منجزات الاقتصاد الوطني" بعد أزمة كورونا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:23 ص
بوابة الفجر
وكالات
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استأنف متحف "في دي إن خا" (معرض منجزات الاقتصاد الوطني) في موسكو بدءا من 18 أغسطس حملة "الساعات المجانية" التي تمكن ضيوف المتحف من ارتياده مجانا، كمركز المخطوطات السلافية.

 

وأفاد بذلك ناطق باسم المتحف. وأعاد إلى الأذهان أن برنامج "الساعات المجانية" انطلق عام 2019 ، ثم تم إلغاؤه في مارس عام 2020  لانتشار وباء فيروس كورونا في موسكو وروسيا.

 

وتتاح الآن مجددا للضيوف فرصة لارتياد المتحف مجانا طيلة الأسبوع باستثناء أيام السبت والأحد الاثنين من الساعة الـ11 إلى الساعة الـ15.

 

وعلاوة على ذلك فإن عشاق المخطوطات السلافية يمكن أن يشاركوا في جولات مجانية تستغرق 45 دقيقة. وتنطلق الجولة كل يوم الساعة الـ11.30 و13.30 و15.30و 17.30 و19.30.

 

ويمكن أن يرتاد 50 ضيفا في وقت واحد مركز المخطوطات السلافية. أما متحف "في دي إن خا" فيسمح بارتياده في واقت واحد لـ20 ضيفا فقط. وذلك تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

 

يذكر أن متحف الإرميتاج في بطرسبورغ أعلن عن استئناف جولات تستغرق ساعتين عبر قاعات المتحف لمجموعات الضيوف التي تضم 5 أشخاص. وذلك طيلة أيام الأسبوع باستثناء يوم الاثنين.

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