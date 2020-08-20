"متحدث التموين": المواطن استفاد من نقص رغيف الخبز.. وبرلماني يرد

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن المواطن استفاد من نقص وزن الرغيف، بتقنين حجمه، لاسيما أنه ليس هناك أي مخبز يستطيع المساس بحجمه من الآن، لا سيما أن بعض المخابز كانوا ينتجون الرغيف بحجم أقل من 90 جرامًا.





وتابع "كمال"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن الوزارة تحركت في إطار المخصص المالي المحدد لها وهو 89 مليار جنيه، وتم استغلالها بشكل جيد، مطالبًا بضرورة تواصل المواطنين مع جهاز حماية المستهلك على الخط الساخن 19588، والتواصل مع الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، حال وجود نقص في حجم الرغيف عن الحجم القانوني له.





ومن جانبه قال عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، أن كلام المتحدث باسم وزارة التموين متناقض للغاية، لاسيما أن الموازنة تم تقديمها للبرلمان على شكل قانون، وبالتالي لا يمكن تجاوزها، فضلًا عن إزالة 5 ملايين مواطن عن الدعم، مستائلًا: "أين مصلحة المواطن من تقليل حجم الخبز مثلما تحدثت؟!"، مضيفًا: "الحكومة تطرح مبادرة ثم تقول لصالح المواطن".





وعاد أحمد كمال، للرد، أن عمل بيانات موحدة في 1 يناير 2018، تم تجديد بيانات المواطنين وتسجيلها تم رصد من خلالها المتوفين وغير المستحقين الذين وصل عددهم إلى 5 ملايين مواطن تم حذفهم، مشيرًا إلى أن وزير التموين تحدث في البرلمان عن منظمومة الخبز انتظارًا للتطبيق.





واختتم تصريحاته، أنه لم يتم تسجيل أي شكوى واحدة في اليوم الثاني لتطبيق قرار خفض وزن رغيف الخبز، وهذا القرار سيرفع كفاءة دعم الخبز، مشيرًا إلى أن 54 مليار جنيه قيمة الدعم المخصص لمنظومة الخبز.





وعاد عمرو الجوهري، مرة أخرى للتعليق على كلام المتحدث باسم وزارة التموين، قائلًا: «كلامك كله تناقضي ولا بد من استجواب وزير التموين بعد خفض حجم وزن الرغيف، وليس من حق الوزارة تطبيق هذا القرار ولو على سبيل التجربة، وأين ستذهب فوارق حجم الرغيف؟!».





واختتم حديثه، أن المواطن يساند الدولة ويتحمل الظروف الاقتصادية لذلك كان من الأولى النظر لهم بدلًا من قرار خفض حجم الرغيف والانتظار للعام المقبل، بعد تخطي أزمة كورونا في ظل هذه الظروف الاقتصادية، متسائلًا: «أين ستذهب 20 جرامًا الفرق في وزن رغيف الخبز؟!».



