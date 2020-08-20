برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

















أشارت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني اقترب من التعاقد مع إريك جارسيا مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة أبدى اهتمامه بضم إيريك جارسيا خلال الفترة المقبلة.





وتابعت الصحيفة، أن جارسيا يرغب في العودة إلى ناديه السابق، بعدما أخبر مانشستر سيتي بالفعل أنه لن يجدد عقده.



