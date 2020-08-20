نجم برشلونة يقترب من الرحيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مصير مهاجم برشلونة لويس سواريز، أنه لن يرحل عن كامب نو هذا الصيف.













ووفقا لما ورد بصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إحدى صحف أوروجواي تحدثت مع أحد المقربين من لسواريز، وأكد أن نجم فريق برشلونة سوف يستمر مع الفريق هذا الصيف، ولا يفكر في الرحيل.













وجاء ذلك على الرغم من عدم إدراج جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكاتالوني، لاسم سواريز ضمن الأسماء غير القابلة للنقاش.













وشددت التقارير على أن سواريز لا يشعر بأن هناك هجومًا ضده من إدارة فريق برشلونة، وليس لديه نية للمغادرة عن الفريق في الوقت الحالي.







