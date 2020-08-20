نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس الدور الأول

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:17 ص
بوابة الفجر
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الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس الدور الأول 2020 إزداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن نتيجة الدبلومات الفنية بعد أن قام الطلاب بإنهاء الامتحانات منذ عدة أيام في جميع المدارس على مستوى المحافظات، وبالتالي يهتم جميع الطلاب بالاطلاع على النتيجة الخاصة بهم، ويبحثون عن الموعد الرسمي لظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات

قد أوضح مصدر مسئول داخل وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية على مستوى المحافظات في نهاية الشهر الحالي أو في أوائل شهر سبتمبر القادم، بعد أن يقوم لجان الكنترول بالانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الطلاب على مستوى المحافظات ثم يتم رفعها على الموقع الرسمي للوزارة لكي يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتيجة بعد ظهورها.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

أوضحت الوزارة الطرق والخطوات التي تساعد الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور من الاطلاع على النتيجة بعد أن يقوم الوزير بالإعلان عنها بشكل رسمي .

للحصول علي النتيجة اضغط علي نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم

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