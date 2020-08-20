نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس الدور الأول

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس الدور الأول 2020 إزداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن نتيجة الدبلومات الفنية بعد أن قام الطلاب بإنهاء الامتحانات منذ عدة أيام في جميع المدارس على مستوى المحافظات، وبالتالي يهتم جميع الطلاب بالاطلاع على النتيجة الخاصة بهم، ويبحثون عن الموعد الرسمي لظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020.