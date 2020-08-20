محافظة الشرقية: إغلاق 760 مركزًا للدروس الخصوصية حتى الآن

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:19 ص
ممدوح غراب
ممدوح غراب
كـسـاب أحـمـد
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كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن الجهود الكبرى التي تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة في محاربة مراكز الدروس الخصوصية، "السناتر"، مشيرًا إلى أن تم غلق 760 مركزًا حتى الآن بعدما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية كون أصحاب هذه المراكز خالفوا قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه في حال تعاون جميع الأطراف "الدولة والمجتمع" سوف تختفى ظاهرة الدروس الخصوصية، موضحًا أن أولياء الأمور دائمًا ما يستغيثون بالمحافظة من أباطرة الدروس الخصوصية، متابعا: "وفى ذلك الوقت أنا بقول أنت طالب منى أنقذك طيب وديت أنت ليه ابنك المركز.. إزاي ولى أمر يودى أبنه سنتر في الزحام الشديد ده.. نحتاج إلى تعاون ولى الأمر في ذلك".

هذا وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ: إنه تم تعقيم وتطهير المدارس كافة على مستوى المحافظة، فضلا عن مباني الإدارات بالمراكز، ومقر المديرية.

ونوهت بأنه تم أيضًا إغلاق ما يزيد على 1500 مركزا للدروس الخصوصية على مستوي المحافظة، منذ إصدار قرار تعليق الدراسة في منتصف مارس الحالي، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت خلال تصريحات إلى "الفجر"، أن غلق مراكز الدروس الخصوصية، سيستمر لما بعد أزمة كورونا، لمخالفتها القوانين ووضعها السيء، الذي يمثل بيئة خصبة لانتقال الفيروسات والأمراض للطلاب، نتيجة التكدس وعدم وجود منافذ للتهوية.

وناشدت المواطنين الالتزام في بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة لكي نتمكن من القضاء على فيروس كورونا، وكذلك الحرص الشديد على تنفيذ تعليمات وقرارات الدولة في هذا الصدد.

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بوابة الفجر الفجر الدروس الخصوصية الإعلامى وائل الإبراشى

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