فنان تشكيلي يُعلق على تشويه تمثال السادات في المنوفية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:01 ص
تمثال السادات المثير للجدل
تمثال السادات المثير للجدل
شيماء حسن
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أرجع طارق الكومي مدير متحف محمود مختار، السبب في تشويه تمثال الزعيم السادات إلى الاعتماد على غير المتخصصين، مشيرًا إلى امتلاك مصر للكثير من الفنانين التشكيلين القادرين على إنجاز هذه الترميمات بعيدًا عما يقوم به البعض من غير المتخصصين.

وقال الكومي في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن غير المتخصصين يتعاملون بإهمال مع الاعمال الفنية، مؤكدًا أن وقائع تشويه التماثيل متكررة لأن الأمر لا يتوقف على حالة التمثال فقط، ولكنه يرتبط أيضًا بضرورة الاطلاع على الشكل العام للميدان.

وسادت حالة من الغضب الشديد بين أهالي محافظة المنوفية عقب انتشار صور لتمثال الرئيس الراحل محمد أنور السادات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهره باللونين الأخضر والأسود ومشوه الملامح، بعد خضوعه للترميم.

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