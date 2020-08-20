فنان تشكيلي يُعلق على تشويه تمثال السادات في المنوفية

أرجع طارق الكومي مدير متحف محمود مختار، السبب في تشويه تمثال الزعيم السادات إلى الاعتماد على غير المتخصصين، مشيرًا إلى امتلاك مصر للكثير من الفنانين التشكيلين القادرين على إنجاز هذه الترميمات بعيدًا عما يقوم به البعض من غير المتخصصين.





وقال الكومي في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن غير المتخصصين يتعاملون بإهمال مع الاعمال الفنية، مؤكدًا أن وقائع تشويه التماثيل متكررة لأن الأمر لا يتوقف على حالة التمثال فقط، ولكنه يرتبط أيضًا بضرورة الاطلاع على الشكل العام للميدان.



