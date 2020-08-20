الطالع الفلكى الخَمِيس 20/8/2020..أسبَاب الغِيَاب!





*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى العذراء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يُوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى النّثْرَة من 11 أغسطس - 23 أغسطس.





اليوم 14 مِسْرى قبطى ، 20 آب رُومى ، غُرَّة مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -أنا أمّا بَغِيب مَبَغِبْشْ كِدَه أوَنْطَة ،أنا بَغِيب عشان أفَنِّنْ ، عشان أرسِم، أنا شُغلِتِى شُغلة مَزَاج يا أستاز، مِشْ لعب عيال.(وحيد سيف من فيلم المُتَسَوّل-1983)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مُحَرّم الحَرَام، رَأس السّنَة الهِجْرِيّة ، كل عام وأنتم بخير





رَجَب،ذوالقعدة ، ذوالحجّة ، المُحرّم ،إنه أحد الأشهرالأربعة التى تُحرّم فيها القبائل العربية القتال،حتى أنّ الرجل يلقى قاتل أبيه فلايجرؤ حتى على هجائه خلال هذه الأشهر، كان يُسمّى فى حضارة عرب ثمود البائدة موجِب، و نَاتق و المُؤتَمَر، بمعنى عقد المُؤتَمَرَات بين القبائل للتشاور.

**(عطارد ينتقل للعذراء - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى عطارد من برج الأسد لبرج العذراء فى الثالثة و30 دقيقة فجر اليوم ، وسوف يبقى فيه ليُغادره للميزان فى التاسعة و47 دقيقة مساء 5 سبتمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الأسد.(تنتقل للعذراء فى 22 أغسطس)

(عطارد) ----- فى العذراء.(ينتقل للميزان فى 5 سبتمبر)

(الزّهرة) ----- فى السّرطان. (تنتقل للأسد فى 6 سبتمبر)

(القمر) ------ فى العذراء.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ.(ينتقل للثّور فى 7 يناير 2021)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)





عطارد يحكم بُرجيْن (الجوزاء ، العذراء) وبرج ضعفه الحوت وبرج قوّته العذراء ،على ذلك فقد حل عطارد سيّداً فى بيته والذى أيضاً هو بيت قوّته وارتفاعه ، خلال مُدّة إقامة عطارد فى العذراء فقدراتك الكلاميّة والتواصليّة بمشيئة الله تَعَالى تكون فى ذروتها ، أنت مُستعد للمقابلات الوظيفيّة الجديدة ،المُفاوضات التجاريّة ،تكوين صداقات ومعارف جديدة وترميم القديمة وإصلاح المُتضرّرة ،صِلَة الرّحم بكافّة صورها وأشكالها، وقت مناسب لإطلاق مُنتج تجارى فى الأسواق مدعوماً بالحملات الإعلانيّة ،الخلافات القانونيّة قابلة للتسوية خارج قاعات المحاكم باستعمالك للكلمة الزّين ، إقناع زوج غاضب بإرجاع زوجة عنيدة لعصمته بعد حدوث أبغض الحلال ،إنخراطك فى كورس تعليمى أو مهنى فأنت موعود بامتصاص سريع للمعلومات لتتوقّع لنفسك درجة إمتياز ،هذه الفترة أيضاً مُناسبة لمن يرغبون فى إستعمال وصفات العلاجات العُشبيّة من الطب البديل بعد إستشارة ذوى الخبرة.





برج العذراء يختص باللغة العالمية لغة الحركة أو الإشارة ، فالأم تلجأ للتحديق/ البحلقة فى وجه إبنها إن تحدّث بما لايليق أمام الضيوف ، لكن الترجمة الخاطئة للغة العيون واردة ، فملامح خشنة لا تعنى بالضرورة شخصاً غليظاً بل رُبّما طيبة مخلوطة بالجديّة فى العمل ، وملامح بريئة لاتعنى بالضرورة سذاجة بل رُبّما نصاحة مخفيّة ، قراءتك/عطارد لحركة عصبيّة لا إرادية من مديرك قد تُسعفك بمعرفة نواياه شرط تمييزك بين إبتسامة صفراء وأخرى بريئة ، فغمزة عين غيرمقصودة من آنسة لطيفة لا تعنى بالضرورة أنها وقعت فى شباك هَوَاك ، لذا وَجَب الحَذَر من مصير جُورج سيدهم من فيلم البحث عن فضيحة (راجع مقال قراءة الوجوه 19/9/2018).





*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

مجموعة من أغانى مولود برج العذراء الفنان الرّاقى كاظم الساهر ، ومُوسيقى تصويرية لأفلام من تلحين قرينه وتوأمه الفلكى الأمريكى هانز تسيمر، لسيرتهما الذاتيّة راجع مقال 12/9/2016.





1-The greatest hits from Hans Zimmer

2-Best of Hans Zimmer (Mix 2015





1-كاظم الساهر روائع نزار قباني

2-كاظم الساهر في اجمل ما غنى

3-كاظم الساهر - حافية القدمين ( هل عندك شك

4-كاظم الساهر - زيديني عشقا









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.





برج الثور: أن تعرف مهاراتك فهذا جيّد، أن تعرف حدود مهاراتك وسقف قدراتك فهذا مُمتاز لتوفّر على نفسك قطع وعود قد لا تتمكّن من الوفاء بها.





برج الجوزاء: كلمات صغيرة قد تكبر مثل كرة الثلج لتصنع مُشاجرة من لاشيئ ، إستعمل كلمة طيبة حتى لاتُفسد جمال اليوم مع أحب الناس لقلبك.





برج السّرطان: عبّرعن إعتراضك إن وُجِد بوضعك النقاط على الحروف بأسلوب حضارى مهذب ، دون حاجة للصوت المُرتفع ولا للألفاظ الجارحة.





برج الأسد: حتى من قد تعتقد بأنه عديم الحيلة قد يتمكّن من إسداء خدمة لك لا تتوقّعها ، حتّى النملة لها دورٌ فى هذه الدنيا فلاتسفّه من مهارات غيرك.





برج العذراء: من الأفضل ترك ذكريات الماضى الفاشلة خلفنا خاصةً عند شروعنا فى بدايات جديدة ، مع أخذها كدروس فى الإعتبار ، تَفَاءل خير.





برج الميزان: التفكير بعدّة مشاكل مجتمعة تشل تفكيرك،تخلّص من مشكلة واحدة على الأقل لترفع معنوّياتك، ركّزعلى حل مشكلة واحدة على الأقل دون تشتّت.

برج العقرب: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لا يُترك كله.





برج القوس: لاتستفز الآخرين بالدّعس على الأوتارالحسّاسة لديهم عن عمد ، لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الجدى: حافظ على أموالك ومُمتلكاتك التى حصلت عليها بشقّ الأنفس، لا تُغامر بأموالك فى مشروع يلمع مثل الذّهب لكنه فى قيمة الصفيح.





برج الدّلو: إن شعرت أن علاقة أو صداقة بدأت تأخذ مَنْحىً مُؤذياً لك فتخلّ عنها فوراً وبكل هدوء ولطف ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الحوت: إنْتَقِ صداقاتك ما يوافق بريستيجك ومكانتك أو كُن وحيداً فالوحدة خيرٌ من جليس السّوء.



