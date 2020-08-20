أحمد موسى : تركيا ذهبت لليبيا بعد مباركة أمريكية (فيديو)

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:02 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن جو بايدن مرشح الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وعد أنه حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية، سيدعم معارضي الرئيس التركي أردوغان.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن دويلة قطر ترصد المشهد في أمريكا بعد إهانة جو بايدن أمام العالم لأردوغان.

وتابع حديثه، أن دويلة قطر تدعم الديمقراطيين ولكن بعد إهانة أردوغان أصبحوا يتحسسون مشهد الانتخابات في أمريكا التي ستجرى في نوفمبر المقبل.

كما قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأتراك يتحدثون دائما عن فكرة الوطن الأزرق، موضحا أن "الوطن الأزرق تعني رغبة أردوغان في البلطجة على مناطق مليون وربع مليون كيلو متر مكعب وبعضها تابع لليونان."

وأضاف: "خريطة الوطن الأزرق وهمية، ولا توجد إلا في رأس أردوغان"، مشيرا إلى أن أردوغان يتحدث عن خريطة الوطن الأزرق منذ 2006.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي أردوغان يعمل لمصلحته فقط وسبق أن سلم مسلمي الإيجور أصحاب اللجوء السياسي الى الصين، لافتا بأنه من الوارد ان يبحث عن مصلحته ويسلم الإرهابيين الهاربين أمثال معتز مطر ومحمد ناصر وزوبع. 

وأضاف "موسى" أن تصريحات أردوغان الجديدة بها تودد لمصر حيث قال: "أحنا ومصر قريبين من بعض!".

وسخر موسى، من تصريحات أردوغان التي يتودد بها الي مصر مرددا: "أردوغان جاب ورا ولحس كلمته بعد هجومه على مصر والرئيس السيسي لمدة 7 سنوات"؛ مشيرا إلى أنه وصف ما دار بين مصر وتركيا خلال الفترة الماضية أنه سوء تفاهم ولابد من اصالحه في الفترة القادمة. 

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الإرهابيين الفارين في تركيا، انتيابهم حالة من الرعب والخوف والفزع عقب تصريحات أردوغان بأنه يتواصل مع المخابرات المصرية.

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