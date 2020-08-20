"متحدث الوزراء" يوجه تحذير مهم للمواطنين بشأن "كورونا"
الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:30 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لن يسمح لأى شخص ركوب أي طائرة قادمة إلى مصر من الخارج، إلا بعد أن يتقدم بشهادة تثبت أنه سلبى كورونا، متابعا: "يجب عمل الـ بي سي آر لكل من يريد القدوم لمصر تكون صادرة في مدة لا تتجاوز الـ72 ساعة".
وأضاف "سعد "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن جائحة كورونا التي مازالت تحير العالم حتى الآن، وعليه يجب علينا أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإجراءات الاحترازية والطبية.
وفى سياق آخر قال "سعد"، إن توفير 2،5 مليون لقاح للإنفلونزا الموسمية في المنافذ الطبية، يعد رقم كاف جدًا كونه يعد خمسة أضعاف ما كنا نستهلكه خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون أولوية الحصول على اللقاح للإنفلونزا الموسمية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 62553 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤها، و5197 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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