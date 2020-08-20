"متحدث الوزراء" يوجه تحذير مهم للمواطنين بشأن "كورونا"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لن يسمح لأى شخص ركوب أي طائرة قادمة إلى مصر من الخارج، إلا بعد أن يتقدم بشهادة تثبت أنه سلبى كورونا، متابعا: "يجب عمل الـ بي سي آر لكل من يريد القدوم لمصر تكون صادرة في مدة لا تتجاوز الـ72 ساعة".





وأضاف "سعد "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن جائحة كورونا التي مازالت تحير العالم حتى الآن، وعليه يجب علينا أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإجراءات الاحترازية والطبية.





وفى سياق آخر قال "سعد"، إن توفير 2،5 مليون لقاح للإنفلونزا الموسمية في المنافذ الطبية، يعد رقم كاف جدًا كونه يعد خمسة أضعاف ما كنا نستهلكه خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون أولوية الحصول على اللقاح للإنفلونزا الموسمية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



