"الأوقاف": فتح المسجد قبل صلاة الجمعة بـ10 دقائق وغلقه فور انتهائها

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:47 ص
عبدالله حسن
عبدالله حسن
شيماء حسن
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قال عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنه سيتم الالتزام بجميع ما يتم تطبيقه في الصلوات العادية من حيث ارتداء الكمامة أثناء الصلاة، والتباعد الاجتماعي وإحضار المصلى الشخصي، لكل مصل خلال عودة صلاة المقرر لها في 28 أغسطس الحالي.

وأضاف حسن في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن عودة صلاة الجمعة في المساجد الكبرى بإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بإقامة الصلاة في المساجد الصغيرة والزوايا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إلى أنه سيتم فتح المسجد قبل صلاة الجمعة بـ10 دقائق وغلقها فور نهاية الصلاة والخطبة ستكون 10 دقائق فقط التزامًا بالظرف الحالي، مع استمرار غلق دورات المياه والأضرحة ودور المناسبات.

وكان أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قد قررت اليوم الأربعاء الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة ٢٨ أغسطس ٢٠٢٠.

وأوضحت وزارة الأوقاف ضوابط عودة صلاة الجمعة وهي:
أولًا: الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.

ثانيًا: عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات إجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

ثالثًا: سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية تضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

رابعًا: في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.

خامسًا: لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.

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