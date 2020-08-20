أسعار الذهب اليوم الخميس 20-8-2020.. سعر المعدن الأصفر بعد أن خسر 28 جنيه

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
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شهدت أسعار الذهب خسائر كبيرة بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 20 جنيه فى التعاملات المسائية و8 جنيهات خلال التعاملات الصباحية في سوق الصاغة ومحلات المجوهرات، لتستقر فى بداية التعاملات اليوم الخميس مع التوقعات باستمرار التذبذب التصاعدي .


أسعار الذهب الأن
عيار 18 : 737.15 جنيه.

عيار 21 : 860 جنيها.

عيار 24 : 982.85 جنيه.

الجنيه الذهب : 6880 جنيه.



أسعار الذهب العالمي:

انهت أسعار الذهب تعاملات أمس الأربعاء، على تراجع بضغط من تحول العملة الأمريكية للارتفاع خلال التعاملات بعدما سجلت أدنى مستوى فيما يزيد عن عامين بالأمس، حيث إن قوة الورقة الخضراء تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وكان الدولار، والذي يعتبر بمثابة ملاذ آمن، قد فقد جاذبيته مؤخراً بعدما دشن البنك المركزي الأمريكي مجموعة من تدابير التحفيز المالية وخفض معدل الفائدة لمستوى قريب من الصفر لتخفيف الضرر الاقتصادي الذي خلفه تفشي وباء كورونا.

وتأتي خسائر الذهب مع مكاسب الأسهم الأمريكية وصعودها لمستويات قياسية بقيادة سهم آبل الذي تجاوزت قيمتها السوقية حاجز التريليوني دولار.

 

ويركز المستثمرون اليوم على محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي حول اجتماع السياسة النقدية الأخير.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر  بنحو 2.1 بالمائة ما يعادل 42.80 دولار ليهبط إلى 1970.30 دولار للأوقية.

وأنهى المعدن الأصفر جلسة أمس أعلى حاجز 2000 دولار للأوقية.

 

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس إلى 1965.71 دولار للأوقية بانخفاض يتجاوز 1.8 بالمائة فاقداً نحو 36 دولاراً من قيمته.

وفي نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقارن أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة عند 92.708.

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