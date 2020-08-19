كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز





فشل نادي برشلونة الإسباني في التوصل إلى إتفاق مع مسئولي فريق إنتر ميلان الإيطالي من أجل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





ومن جهه أخري تعاقد العملاق الكتالوني مع رونالد كومان المدير الفني السابق لمنتخب هولندا، خلفا لكيكي سيتين المُقال بسبب فضيحه خروج البلوغرانا أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري الأبطال.





ووفقاً لموقع " دون بالون " فإن كومان قد طلب من إدارة برشلونة سرعه التعاقد مع جادون سانشو لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني من أجل تدعيم هجوم الفريق الموسم المقبل.





وأشار الموقع أن كونان قد وضع إستراتيجية بناء فريق جديد من الشباب من أجل المنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مما أثر الجدل حول رحيل الثنائي لويس سواريز ومارتن بريثوايت.





ومن جهه أخري رفضت إدارة إنتر ميلان جميع محاولات برشلونة في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، وتمسك إدارة الفريق الإيطالي في الحصول على الشرط الجزائي للاعب والمقدر بـ 111 لإنهاء الصفقة.



