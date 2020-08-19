اعصار كومان يضرب برشلونة ويطيح بـ 7 لاعبين

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع المدير الفني لله لتنظيم رونالد كونان من أجل خلافة كيكي سيتين بعقد يمتد لمدة عامين.

وكان برشلونة قد خرج بفضيحة من بطولة دوري أبطال أوروبا علي يد بايرن ميونيخ الألماني، عقب الخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين في إطار منافسات دور ربع النهائي من البطولة.

وأشارت تقارير صحفية أن كومان لدية كافة الصلاحيات من أجل أحداث ثورة جديدة في برشلونة من أجل بناء فريق جديد قادر على تحقيق طموحات جماهير البلوغرانا.

ووفقاً لصحيفة " دياريو جول " فإن كومان طلب ايضا الاستغناء عن عن 7 لاعبين من قوام الفريق الحالى و هم : عثمان ديمبلى , لويس سواريز , إيفان راكيتيتش , مارتن برايثويت , نيلسون سيميدو , أرثورو فيدال , جونيور فيربو "
وأشارت الصحيفة أن المدرب الهولندي يريد بناء فريق جديد من عناصر شابة، حيث يرغب في التعاقد مع كلا من لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، ودوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس الهولندي.

يذكر أن كونان قد حقق أول لقب أوروبي في تاريخ النادي الكتالوني، ويطمح عشاق النادي الكتالوني في تكرار هذا الإنجاز مرة أخري خاصة في وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي

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