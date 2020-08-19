أحدث ظهور لإيمي سمير غانم بعد إشاعات انفصالها من حسن الرداد (صور)

Advertisements

رصدت عدسة "الفجر الفني" عدد من الصور للفنانة ايمي سمير غانم، وذلك أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم زوجها حسن الرداد "توأم روحي" ويعتبر رد علي الإشاعات التي ترددت مؤخرا حول انفصالهم.



كما حضر العرض الخاص الفنان حسن الرداد، المخرج عثمان أبو لبن، السيناريست أماني التونسي، المنتج أحمد السبكي، والفنان محمود عبد المغني.



فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإنتاج أحمد السبكى وإخراج عثمان أبو لبن.