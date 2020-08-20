وزير الأوقاف: من يصلي "الجمعة" في بيته له الأجر الكامل

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الإجراءات التي تتبعها الوزارة في المساجد تهدف إلى الحفاظ على صحة المصريين، من ناحية وإقامة الشعائر من ناحية أخرى، وتابع:" صحة المصريين أهم من أي حاجة "، مشددًا على أن يصلى الجمعة ظهرًا في بيته بنية عدم التزاحم والخوف على صحة المصلين له الأجر الكامل دون نقصان.





وأوضح "جمعة "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا: "لو صليت الجمعة في البيت بنية عدم الزحام في المساجد سوف تأخذ الأجر كاملًا ولن ينقص من أجره شيئا ".





وأكد وزير الأوقاف، على أن من صلى الجمعة ظهرًا في بيته فلا حرج عليه على الإطلاق، مشددًا على ضرورة حتمية التجديد الفقهي ومواكبة الواقع.





ولفت وزير الأوقاف، إلى أن الزوايا لن تفتح لصلاة الجمعة نظرًا لعدم تحقق التباعد بها، متابعا: "عند الشافعية لا تنعقد الجمعة إلا في المسجد الجامعة في الأوقات العادية وليس في زمن الجائحة".





كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد هنأ المصريين بعودة صلاة الجمعة في المساجد، قائلا: "نحمد الله على عودة صلاة الجمعة ونرجو الالتزام بالضوابط لدوام النعمة". وتابع جمعة: "سائلا الله ألا يكتب علينا غلق بيوته مرة أخرى، وأن يجعل عودة صلاة الجمعة وتضرع المؤمنين فاتحة خير لرفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".





وأكدت وزارة الأوقاف، عدد من الضوابط والشروط لفتح المساجد الكبرى والجامعة لصلاة الجمعة، والتي جاء من بينها أن تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق فقط.





وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت اليوم الأربعاء الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة 28 أغسطس الجاري .

وفيما يلى ضوابط عودة صلاة الجمعة

1. تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.

2. مراعاة التباعد وارتداء الكمامة.

3. إحضار المصلى الشخصي.

4. فتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

5. الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. عدم فتح أو دور المناسبات.

8. عدم زيارة الأضرحة.

9. عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.

10. عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

11. فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف.

12. في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وعدم إقامة الجمعة في المسجد.