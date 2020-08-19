الاتحاد الرياضي للجامعات يعلن افتتاح الأكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة

أعلن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن افتتاح الاكاديمية الدولية لعلوم الفنون ISAS وتنظيم مؤتمرا صحفيا افتراضيا عبر تطبيق زووم، ظهر الإثنين المقبل للكشف عن تفاصيل الاكاديمية.





وتتبنى الأكاديمية الدراسات والأبحاث العلمية في مجال الرياضة الجامعية، وتقديم الاستشارات الرياضية المتخصصة، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لمدربي وإداريي النشاط الرياضي والطلاب والخريجين بالكليات وقيادات العمل الرياضي بالجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية والمعاهد العليا.



