الاتحاد الرياضي للجامعات يعلن افتتاح الأكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:16 م
الاجتماع
الاجتماع
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أعلن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن افتتاح الاكاديمية الدولية لعلوم الفنون ISAS وتنظيم مؤتمرا صحفيا افتراضيا عبر تطبيق زووم، ظهر الإثنين المقبل للكشف عن تفاصيل الاكاديمية.

وتتبنى الأكاديمية الدراسات والأبحاث العلمية في مجال الرياضة الجامعية، وتقديم الاستشارات الرياضية المتخصصة، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لمدربي وإداريي النشاط الرياضي والطلاب والخريجين بالكليات وقيادات العمل الرياضي بالجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية والمعاهد العليا.

ووجه كلا من الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور هشام الجيوشي السكرتير العام للاتحاد الدعوة للقيادات الرياضية بالجامعات المصرية والعربية وأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية الرياضية والعاملين بالنشاط الرياضي بالجامعات وجميع الطلاب والمهتمين بالرياضة الجامعية من أجل حضور المؤتمر الصحفي (On Line).

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