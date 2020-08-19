أزارو يصدم الأهلي بسبب فايلر

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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رفض المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فكرة البقاء داخل صفوف القلعة الحمراء، في ظل تواجد المدرب السويسري رنيه فايلر الذي رفض استمراره من قبل.

وليد أزارو يرفض تمديد عقده مع الأهلي

وأبلغ وليد أزارو، مسئولي النادي الأهلي في الفترة الماضية، برغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء هذا الصيف لأنه لن يشارك مع الفريق.

من جانبه رفض وليد أزارو، عرضا من لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح من أجل تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2021.

الجدير بالذكر أن المدرب السويسري رنيه فايلر، قد رفض عودة 
 المغربي وليد أزارو، بسبب عدم الحاجة الفنية لخدماته، مع الفريق الكروي الأول.

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