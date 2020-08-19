بسمة وهبة عن حركة "حماس": حربها ضد إسرائيل "وهم كبير" (فيديو)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علقت الإعلامية بسمة وهبة، على حركة حماس، وتاريخيها في إشعال الفتن بالمنطقة وتحالفاتها مع قطر وتركيا، قائلة:"وهم كبير عشناه بأن حركة حماس هدفها محاربة إسرائيل لاستعادة القدس".

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: "آن الأوان ليعرف الناس حقيقة هذه الحركة وأهدافها التخريبية في هذه المنطقة".

وواصلت: " عشان نعرف حماس بتمثل مين، لازم نعرف تحالفاتها فى المنطقة، والواضح أن لديها تحالف مع قطر وتركيا، حيث يدعم كلاهما حماس بكل الطرق والوسائل وخاصة ان حماس لديها ميلشيات مسلحة ولديها دور تخريبي في المنطقة، وظهر ذلك منذ فترة طويلة"، مؤكدة أن حماس حاضرة ومتورطة في أي تورط موجود باي دولة عربية.

وذكرت أنه بحسب تقارير صحفية، فإن أدروغان استخدم قيادات الحركة لتحقيق أهدافه في المنطقة والعديد من أعضاء حماس حصلوا على جنسيات تركية، مشيرة إلى أن 12 من أعضاء منظمة حماس، حصلوا على الجنسية التركية مؤخرًا.


هذا وأكد اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، خلال تصريحات إعلامية سابقة، أن هناك علاقة كبير بين المحاولات الإرهابية في مصر وليبيا، وكلما حققت قوات الاحتلال التركي نوع من النجاح في ليبيا يصبح لهذا الأمر مردود على الأراضي المصرية.


وقال علام، إن رجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية تقف بالمرصاد لهؤلاء الإرهابيين الذين يحاولون تنفيذ عملياتهم الإرهابية الخسيسة علي الأراضي المصرية.

وأوضح "الخبير الأمني" أنه يوجد دعم خارجي عبر الإنفاق للإرهابيين المتواجدين في سيناء، كما أن حركة حماس لها دور كبير في دعم الإرهابين بالإمدادات.

وقدم التهنئة لرجال وزارة الداخلية في الوصول إلى هذه الخلية الإرهابية، مضيفا: "نجاح جهاز الأمن السياسي أنه يخترق هذه التنظيمات، ويوجه له ضربات استباقية قبل الشروع في اي عملية".

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